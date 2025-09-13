سرویکل کینسر کو آغاز سے پہلے روکنا ہوگا:ملک عبدالحفیظ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)ملک عبدالحفیظ ناظم مرکزی جمعیت اہلحدیث نے کہا ہے کہ ہمیں سرویکل کینسر کو آغاز سے پہلے روکنا ہوگا۔
حکومت کی اس مہم کو کامیاب بنانا ہماری بچیوں کے محفوظ مستقبل کیلئے ناگزیر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کے استعمال کا کوئی نقصان نہیں، یہ بچیوں کی حفاظت کیلئے ضروری ہے ۔ تمام والدین اپنی بچیوں کو بلا خوف و خطر یہ ویکسین لگوائیں۔ کئی ممالک اپنے شہریوں کو یہ ویکسین لگا چکے ہیں اور سعودی عرب نے بھی اسے خریدا اور فراہم کیا ۔ 9 سے 14 سال کی بچیوں کو لازمی یہ ویکسین لگائی جائے ۔