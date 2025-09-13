صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد، شہری گرفتار

  • فیصل آباد
بغیر لائسنس اسلحہ برآمد، شہری گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر لائسنس اسلحہ برامد ہونے پر شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر لائسنس اسلحہ برامد ہونے پر شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔

تھانہ سمن آباد کے علاقے مظفر کالونی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس کے قبضے سے بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔

