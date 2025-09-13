پنجاب حکومت سخت ترین آفت سے لڑ رہی ہے :بیرسٹر عمراحمدمنے خان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر عمراحمدمنے خان نے کہاہے کہ مرکزی حکومت بھی سیلاب متاثرین کے ازالہ کے لیے عملی اقدامات کررہی ہے۔
جبکہ وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب حکومت سخت ترین آفت سے لڑ رہی ہے سیاست کیلئے سیلاب کو استعمال کرنا نا مناسب نہیں۔حکومتی ٹیم اورہرضلع کی انتظامیہ بھی جبکہ وزیراعلی پنجاب خود متحرک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نجی کشتیوں کو ریگولیٹ کیا گیاہے جس کی ادائیگی بھی حکومت کررہی ہے ۔پنجاب حکومت غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتی، جہاں غلطی ہوتی ہے اسے ٹھیک کرتی ہے ۔