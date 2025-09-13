نیو کنکشن میٹرز کے لیے بھاری ریٹس پر ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا عوام پر بو جھ:میاں وحید انور
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) صدر آئی ایل ایم ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں وحید انور کوکب ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ فیسکو کی جانب سے گھریلو اور کمرشل نیو کنکشن میٹرز کے لیے بھاری ریٹس پر ڈیمانڈ نوٹس جاری کرنا عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے ۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کمرشل میٹر کے لیے 31 ہزار 430 روپے اور گھریلو میٹر کے لیے 27 ہزار 830 روپے جمع کروانے کی شرط عائد کرنا عوام کے ساتھ زیادتی ہے ۔ پہلے ہی لوگ شدید مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی دباؤ کا شکار ہیں۔