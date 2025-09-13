صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو کنکشن میٹرز کے لیے بھاری ریٹس پر ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا عوام پر بو جھ:میاں وحید انور

  • فیصل آباد
نیو کنکشن میٹرز کے لیے بھاری ریٹس پر ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا عوام پر بو جھ:میاں وحید انور

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) صدر آئی ایل ایم ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں وحید انور کوکب ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ فیسکو کی جانب سے گھریلو اور کمرشل نیو کنکشن میٹرز کے لیے بھاری ریٹس پر ڈیمانڈ نوٹس جاری کرنا عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے ۔

 ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کمرشل میٹر کے لیے 31 ہزار 430 روپے اور گھریلو میٹر کے لیے 27 ہزار 830 روپے جمع کروانے کی شرط عائد کرنا عوام کے ساتھ زیادتی ہے ۔ پہلے ہی لوگ شدید مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی دباؤ کا شکار ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب ڈیم سے فراہمی بحال نہ ہوسکی ، مختلف علاقوں میں پانی کا شدید بحران ، شہری پریشان

بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کل سے شروع کر نے کا اعلان

مونس علوی کو ہٹانے کے فیصلے کیخلاف درخواست کی سماعت

سی ای او کے الیکٹرک کو اپوزیشن لیڈر کے ایم سی کا قانونی نوٹس ارسال

خیرپور ناتھن شاہ کے شہداء کا مقام ہمیشہ بے مثال رہے گا،بلاول بھٹو

کراچی مسائل کے انبار میں ڈوبا ہوا ہے ،شیعہ علماء کونسل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن