محکمہ سوشل سکیورٹی ہائی الرٹ، 66 ج ب دھاندرہ کی 50 فیکٹریوں کو نوٹس
پینسرہ (نمائندہ دنیا) محکمہ سوشل سکیورٹی نے ہائی الرٹ رہتے ہوئے چک نمبر 66 ج ب دھاندرہ کی 50 فیکٹریوں کو نوٹس جاری کر دئیے ۔
اکثریت فیکٹری مالکان محکمہ کے ڈیفالٹر نکلے جن سے دو سالہ ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔محکمہ ذرائع کے مطابق بیشتر فیکٹری مالکان نے صرف پانچ یا اس سے بھی کم مزدور سوشل سکیورٹی میں رجسٹرڈ کرا رکھے ہیں، جبکہ سینکڑوں مزدور رجسٹریشن سے محروم ہیں۔ محکمہ نے فیکٹری مالکان کو نوٹس میں ایک ہفتے کے اندر جنرل لیجرز، کیش بک، بینک اسٹیٹمنٹ، حاضری و تنخواہ شیٹس، بیلنس شیٹ، پروڈکشن رپورٹ، پروڈکشن پلان، ادائیگی کے واؤچر، کنٹریکٹرز کے معاہدے اور انکم ٹیکس ریٹرن پیش کرنے کی ہدایت کی ہے ۔