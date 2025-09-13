سابقہ رنجش ، خاتون پر بد ترین تشدد ، دانت توڑ دیئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر خاتون کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر اس کے دانت توڑ دیئے گئے۔
تھانہ سول لائن کے علاقے باغ جناح کے قریب کلثوم بی بی نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بناء پر اسے قابو کر لیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ اس کے دانت توڑ دیئے ۔ جبکہ تشدد کے دوران اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے ۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ہے ۔