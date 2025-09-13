اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ نے سیلاب متاثرین میں اشیا تقسیم کیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں سیلاب سے متاثرہ مستحقین کے لئے امدادی سرگرمیاں ضلع فیصل آباد میں جاری ہیں۔
ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر نگرانی متاثرہ خاندانوں میں راشن بیگز،کھانا،ہائی جین کٹ اور ضروری سامان کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ ازکاسحر نے تحصیل کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں موجود متاثرہ افراد میں اشیائے خوردونوش تقسیم کیں۔