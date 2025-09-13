صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ نے سیلاب متاثرین میں اشیا تقسیم کیں

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ نے سیلاب متاثرین میں اشیا تقسیم کیں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں سیلاب سے متاثرہ مستحقین کے لئے امدادی سرگرمیاں ضلع فیصل آباد میں جاری ہیں۔

 ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر نگرانی متاثرہ خاندانوں میں راشن بیگز،کھانا،ہائی جین کٹ اور ضروری سامان کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ ازکاسحر نے تحصیل کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں موجود متاثرہ افراد میں اشیائے خوردونوش تقسیم کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی کی امدادی مہم،سیلاب متاثرہ علاقوں میں سکول قائم کرنیکا فیصلہ

میپکو وہاڑی سرکل میں کھلی کچہری صارفین کے مسائل سنے گئے

گیلانی لا کالج کے پی ایچ ڈی سکالر جبران جمشید کا کامیاب دفاع

کارڈیالوجی ہسپتال بہترین سہولیات فراہم کررہا،جلال الدین

سیلابی علاقوں میں 2لاکھ24ہزار صارفین کی بجلی بند

حکومت فوری زرعی ایمرجنسی نافذ کرے ،مخدوم احمد محمود

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن