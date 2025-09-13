ضمانت خارج ہونے پر پولیس نے زمیندار کو گرفتار کر لیا
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)لاہور ہائی کورٹ سے بوگس چیک کیس میں ضمانت خارج ہونے پر پولیس نے زمیندار کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔
اپریل میں بنگلہ چوک کے دکاندار اشفاق الٰہی نور ولد حاجی نوراللہ نے چک 511 گ ب کے زمیندار زبر عباس کورائی کے خلاف زرعی ادویات کی خریداری کے عوض 34 لاکھ 10 ہزار 530 روپے کا بوگس چیک دینے پر تھانہ ماموں کانجن میں مقدمہ درج کرایا تھا۔ملزم نے پہلے ایڈیشنل سیشن جج تاندلیانوالہ کی عدالت سے عبوری ضمانت لی جو خارج ہو گئی۔