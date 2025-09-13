صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ:پائپ لائن بچھانے کیلئے اکھاڑی سڑک تعمیر نہ ہو سکی

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ پبلک ہیلتھ کی جانب سے اربن سیوریج اسکیم کے تحت محلہ جگنو پارک میں پائپ لائن بچھانے کے لیے اکھاڑی گئی سڑکیں طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تعمیر نہیں کی گئیں۔

 جس کے باعث علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ پراجیکٹ کے آغاز پر حکام نے یقین دہانی کرائی تھی کہ کھدائی کے بعد سڑکوں کو فوری طور پر اصل حالت میں بحال کیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ ٹھیکیدار اور متعلقہ محکمہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں بری طرح ناکام نظر آ رہے ہیں۔ کھلی اور ٹوٹی پھوٹی سڑک نہ صرف ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ہے بلکہ مکینوں اور راہگیروں کے لیے حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے ۔ بارش کے دوران یہ صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے ، جب گڑھوں میں پانی اور کیچڑ جمع ہونے سے عوام کی مشکلات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ گرد و غبار اور دھول نے صحت کے مسائل بھی پیدا کر دئیے ہیں، خاص طور پر بچے اور بزرگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے ٹھیکیدار کو پابند بنایا جائے اور پختہ سڑک کی تعمیر جلد مکمل کی جائے تاکہ عوام کو سکون اور سہولت کے ساتھ آمدورفت میسر ہو۔

 

