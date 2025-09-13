صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:سیلاب متاثرین کی مدد ،پٹواری عمیر اور سہیل نے اچھی مثال قائم کر دی

  • فیصل آباد
چنیوٹ:سیلاب متاثرین کی مدد ،پٹواری عمیر اور سہیل نے اچھی مثال قائم کر دی

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )یونین کونسل 17 سرکل قاضیاں میں ڈیوٹی پر مامور پٹواری عمیر اور سہیل نے خدمتِ خلق کی شاندار مثال قائم کر دی۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے دوران انہوں نے متاثرہ خاندانوں کی دلجوئی کے ساتھ عملی اقدامات بھی کیے ۔

علاقہ مکینوں کے مطابق دونوں پٹواریوں نے اپنے ہاتھوں سے شیلٹر لگوا کر بے گھر خاندانوں کو بارش اور ممکنہ سیلاب سے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں ان پٹواریوں نے حقیقی عوامی نمائندوں اور خدمت گزاروں کا کردار ادا کیا ہے ، جسے مدتوں یاد رکھا جائے گا۔

