جڑا نوالہ :آٹا مہنگا بیچنے والے دکانداروں کیخلاف ایکشن
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب کی ہدایت پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نصرت شاہ نے ستیانہ بنگلہ کا دورہ کیا۔
کارروائی کے دوران سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر روٹی اور آٹا فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے 24 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے واضح کیا کہ پنجاب حکومت کے مقررہ نرخ اور وزن کے مطابق روٹی اور آٹے کی فروخت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ روٹی کے نرخ 14 روپے اور وزن 100 گرام ہونا چاہیے جبکہ آٹے کے تھیلے (10 کلو) 905 روپے اور (20 کلو) 1810 روپے سے زائد قیمت پر فروخت نہیں ہونے دی جائے گی۔