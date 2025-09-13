ضلعی انتظامیہ ٹوبہ کی جانب سے ریلیف کی سر گر میاں جاری
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور بحالی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کمالیہ اور پیر محل میں دریائے راوی کے اونچے درجے کے سیلاب سے 84 مواضعات اور 1 لاکھ 17 ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے ۔
ضلعی انتظامیہ اب تک 2619 متاثرین کی مکمل کفالت ریلیف کیمپوں میں کر رہی ہے ۔ سیلاب سے قبل اور دوران 1 لاکھ 16 ہزار افراد اور 80 ہزار سے زائد مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے ، جبکہ 63 ہزار 593 ایکڑ رقبہ زیرآب آ گیا۔ ریلیف آپریشن کے دوران 29 ہزار 55 متاثرین کو کھانا اور 13 ہزار 38 افراد کو طبی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ اس مقصد کیلئے فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز بھی فعال ہیں، جن سے اب تک 3939 متاثرین مستفید ہو چکے ہیں۔ ریلیف کیمپوں میں 96 بچوں کے لیے فیلڈسکول قائم کیا گیا ہے تاکہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہے ۔ متاثرین میں 8486 راشن بیگ، 2931 بچوں کے کپڑے ، 3472 جوتے اور 3920 کھلونے تقسیم کیے گئے ہیں جبکہ دو واٹر فلٹر پلانٹس بھی نصب کیے گئے ہیں۔