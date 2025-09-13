عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے : آصف رضا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)شہدائے تحریک ختم نبوت نے اپنے خون سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، جس کا دفاع ہر مسلمان پر فرض ہے ۔
آئینِ پاکستان اور دفعہ 295-سی مقدس ہستیوں کے احترام و حرمت کی ضمانت ہیں، لہٰذا حکومت اور اپوزیشن دونوں پر لازم ہے کہ اس قانون کی پاسداری کریں۔ان خیالات کا اظہار پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری نے طارق آباد میں شہدائے تحریک ختم نبوت کی بلندی درجات کے لیے منعقدہ لنگر کیمپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد اور مصطفی ﷺ کی تعظیم ہی اصل کامیابی ہے ۔ 7 ستمبر 1974ء کا دن تاریخ کا وہ دن ہے جب محافظینِ ختم نبوت کو فتنہ قادیانیت کےا خلاف عظیم فتح عطا ہوئی۔انہوں نے کہا کہ شرپسند عناصر وقتی شہرت اور مفادات کے لیے آقا ﷺ کے منصبِ نبوت کو نشانہ بناتے ہیں، مگر ایسے لوگ ہمیشہ نشانِ عبرت بنیں گے ۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا حساس معاملہ ہے جس پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں، پوری قوم اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے ۔