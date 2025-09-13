صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے : آصف رضا

  • فیصل آباد
عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے : آصف رضا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)شہدائے تحریک ختم نبوت نے اپنے خون سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، جس کا دفاع ہر مسلمان پر فرض ہے ۔

 آئینِ پاکستان اور دفعہ 295-سی مقدس ہستیوں کے احترام و حرمت کی ضمانت ہیں، لہٰذا حکومت اور اپوزیشن دونوں پر لازم ہے کہ اس قانون کی پاسداری کریں۔ان خیالات کا اظہار پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری نے طارق آباد میں شہدائے تحریک ختم نبوت کی بلندی درجات کے لیے منعقدہ لنگر کیمپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد اور مصطفی ﷺ کی تعظیم ہی اصل کامیابی ہے ۔ 7 ستمبر 1974ء کا دن تاریخ کا وہ دن ہے جب محافظینِ ختم نبوت کو فتنہ قادیانیت کےا خلاف عظیم فتح عطا ہوئی۔انہوں نے کہا کہ شرپسند عناصر وقتی شہرت اور مفادات کے لیے آقا ﷺ کے منصبِ نبوت کو نشانہ بناتے ہیں، مگر ایسے لوگ ہمیشہ نشانِ عبرت بنیں گے ۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا حساس معاملہ ہے جس پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں، پوری قوم اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی کی امدادی مہم،سیلاب متاثرہ علاقوں میں سکول قائم کرنیکا فیصلہ

میپکو وہاڑی سرکل میں کھلی کچہری صارفین کے مسائل سنے گئے

گیلانی لا کالج کے پی ایچ ڈی سکالر جبران جمشید کا کامیاب دفاع

کارڈیالوجی ہسپتال بہترین سہولیات فراہم کررہا،جلال الدین

سیلابی علاقوں میں 2لاکھ24ہزار صارفین کی بجلی بند

حکومت فوری زرعی ایمرجنسی نافذ کرے ،مخدوم احمد محمود

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن