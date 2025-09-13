ایف ڈی اے کالونیوں مارکیٹس میں تجاوزات کیخلاف کارروائی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایت پر رہائشی کالونیوں اور کمرشل مارکیٹس میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔
اس سلسلے میں ایف ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم نے گلبرگ کے علاقہ اناسی روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے 24 دکانداروں کے چالان سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دئیے ۔ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ ون جنید حسن منج کی نگرانی اور اسٹیٹ افیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں انسپکٹر اسلم انصاری نے انسپکشن کے دوران دیکھا کہ دکانداروں نے سڑکوں اور سرکاری جگہوں پر سامان رکھ کر راستے بند کر رکھے ہیں۔ متعدد بار وارننگ کے باوجود تجاوزات ختم نہ کرنے پر کارروائی کی گئی۔چالان کئے گئے دکانداروں میں گیس فلنگ، رینٹ اے کار اور گلی محلوں میں مختلف اشیاء فروخت کرنے والے شامل ہیں۔ عوامی راستوں پر سائن بورڈز، کاؤنٹرز اور سامان رکھنے سے شہریوں کو مشکلات اور ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی تھی۔ایف ڈی اے حکام نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ دکاندار صرف دکان کی حدود میں کاروبار کریں۔