تجاوزات کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)گھنٹہ گھر اور ملحقہ آٹھ بازاروں کی بیوٹیفکیشن و جدید سہولیات کی فراہمی کے منصوبے پر ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت منعقد ہوا۔

اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا سمیت نیسپاک، فیسکو، سوئی گیس اور میونسپل کارپوریشن کے افسرشریک ہوئے ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آٹھوں بازاروں میں بجلی، گیس اور واسا کی لائنیں انڈر گراؤنڈ کی جائیں تاکہ شہریوں کو جدید اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ کمشنر نے ہدایت دی کہ فیسکو آئندہ ہفتے سے کام کا آغاز کرے اور منصوبے کی رفتار کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جائے ۔ انہوں نے تجاوزات کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت دی۔شہری سہولت کے لیے رات کے وقت گھنٹہ گھر کے اندر فوڈ کورٹ، واک ویز اور بیٹھنے کی جگہیں قائم کرنے جبکہ پرانی عمارتوں کے بیرونی ڈھانچوں کو بہتر اور خوبصورت بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ منصوبے کا آغاز کچہری بازار سے کیا جائے گا جسے وائر فری اور جدید شکل دی جائے گی۔فیسکو کی جانب سے 400 ملین اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 300 ملین روپے خرچ کیے جائیں گے ۔

