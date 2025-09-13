ضلع بہبود فنڈ بورڈ نے مالی امداد کیلئے فنڈز جاری کر دئیے
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی ہدایت پر ضلع بہبود فنڈ بورڈ کے مالی امدادی امور میں 1863 درخواستوں پر کارروائی مکمل کرتے ہوئے 3 کروڑ 91 لاکھ 75 ہزار روپے سے زائد کے فنڈز جاری کر دئیے گئے ۔
یہ رقوم مستحق افراد کے لیے منظور کی گئی ہیں جو ان کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر زینب جہانداد نے بتایا کہ ضلعی بہبود فنڈ بورڈ کی جانب سے انچارج بہبود فنڈ برانچ محمد نوید کی نگرانی میں درخواستوں کی ہر لحاظ سے مکمل جانچ پڑتال کے بعد مستحقین کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے ۔