کسانوں کی خوشحالی اور زرعی شعبے کی ترقی کیلئے منصوبوں پر غور

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ایڈیشنل سیکرٹری زراعت پلاننگ عامر شہزاد کنگ نے ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کا دورہ کیا جہاں چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر ساجد الرحمن نے انہیں ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ پروگرام 2025-26 پر بریفنگ دی۔

اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق کسانوں کی خوشحالی اور زرعی شعبے کی ترقی کے لئے نئے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ڈاکٹر ساجد نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے کسان کارڈ فیز II کے تحت 200 ارب روپے کی فنانسنگ سہولت، زرعی تحقیق کے لئے 5 ارب، ہائی پاور ٹریکٹر پروگرام کے لئے 10 ارب اور ایکسٹینشن سروسز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے منصوبے شروع کئے ہیں۔ علاوہ ازیں ٹیوب ویلوں کی سولرائزیشن پر 8.8 ارب، پوٹوہار میں زرعی ترقی پر 7 ارب، ہائی ٹیک فارمنگ فنانسنگ پر 9 ارب اور سٹرَس کی پیداوار بڑھانے پر 1.4 ارب روپے خرچ ہوں گے ۔اسی طرح واٹر ریزروائرز اور واٹر کنزرویشن منصوبوں کے لئے 20 ارب، ماڈل ایگری مالز کے قیام پر 2 ارب، کپاس کی پیداوار بڑھانے پر 2 ارب اور ایگریکلچر گریجویٹس انٹرن شپ پروگرام کے لئے 2.1 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں۔

