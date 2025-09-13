صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مساجد میں کھلی کچہری کا مقصد عوامی مسائل کا حل ہے :ڈی پی او

  • فیصل آباد
لالیاں (نمائندہ دنیا )ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد نے کہا ہے کہ شہری بلا خوف معاشرتی بگاڑ میں ملوث عناصر کی نشاندہی کریں۔

مساجد میں کھلی کچہری لگانے کا مقصد عوام کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے ۔وہ جامع مسجد غوثیہ میں نمازِ جمعہ کے بعد لگائی گئی کھلی کچہری میں شہریوں سے بات چیت کر رہے تھے ۔ ڈی پی او نے کہا کہ عوام کے مسائل ان کے پاس آکر سننا اور انہیں فوری طور پر حل کرنا ہی اس اقدام کا مقصد ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مساجد میں لوگوں کے مسائل سننا پیارے نبی ﷺ کی سنت بھی ہے ۔شرکا کو پولیس کی جانب سے عوام دوست پولیس خدمات اور پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ڈی پی او نے خطاب میں کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے ضروری ہے کہ عوام معاشرتی بگاڑ کے ذمہ دار افراد کی بلا خوف نشاندہی کریں۔ انہوں نے موقع پر شہریوں کی درخواستیں وصول کیں اور ان کے فوری حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے ۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل اور دیگر پولیس افسر بھی موجود تھے ۔

