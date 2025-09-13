صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچنی:پیزا ، شوارما شاپس پر ناقص گو شت کی سپلائی کا انکشاف

  • فیصل آباد
بلوچنی (نمائندہ دنیا )بلوچنی اور کھرڑیانوالہ میں بعض پیزا اور شوارما شاپس پر ناقص چکن گوشت کی سپلائی کا انکشاف ہوا ہے ۔

 متعدد دکانوں کے کچن میں صفائی کا نظام انتہائی ناقص ہے جبکہ کچن میں کام کرنے والے کاریگر میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر ہی کام کر رہے ہیں۔اکثر پیزا شاپس میں ناقص اجزاء، مقامی برانڈ کی مایونیز اور کیچپ استعمال کی جا رہی ہیں جس کے باعث عوام معدہ اور جگر کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مبینہ چشم پوشی پر اہلکاروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے اہلکاروں کی مبینہ غفلت کا نوٹس لینے اور عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

