راہ جاتی طالبہ کو رکشے سے اتار کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)راہ جاتی طالبہ کو مبینہ طور پر رکشے سے اتار کر تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ہراساں اور پریشان کیا جانے لگا۔

تھانہ ڈجکوٹ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے مبشر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بھتیجی دسویں کلاس کی طالبہ ہے ، جو رکشے میں سوار اپنے سکول کی طرف جا رہی تھی کہ اس دوران راستے میں ملز موں نے مبینہ طور پر اس کا رکشہ روک لیا اور زبردستی رکشے سے اتار کر مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کردیا اور اس دوران نازیبا حرکات کرتے ہوئے ہراساں اور پریشان بھی کیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

