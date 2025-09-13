آئندہ 2 دن میں تمام راستے بحال کر دئیے جائینگے :صفی اللہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل نے بھوانہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں موضع محمدی شریف، سجنکے ، برخوردار اور دیگر مقامات کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ سعدیہ جمال بھی ان کے ہمراہ تھیں۔
ڈپٹی کمشنر نے کٹ جانے والے راستوں کی بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا اور متاثرین سے ملاقات کے دوران بتایا کہ آئندہ دو دنوں میں تمام راستے بحال کر دئیے جائیں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 لاکھ 50 ہزار کیوسک اور بعد ازاں ساڑھے 5 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ریلیف آپریشن بلا تعطل جاری ہے اور اب تک پانچ ہزار سے زائد متاثرہ افراد میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے ۔ متاثرین کو تین وقت کا معیاری کھانا فلڈ ریلیف کیمپس اور ان کی دہلیز پر پہنچایا جا رہا ہے ۔ ڈرون کے ذریعے نشاندہی کے بعد کشتیوں اور ٹرالوں کے ذریعے راشن کی ترسیل کی گئی۔ ہیلتھ کیمپس، مریم نواز ہیلتھ کلینکس اور فیلڈ ہسپتالوں میں متاثرین کا علاج معالجہ جاری ہے جبکہ مویشیوں کے لیے چارہ اور ونڈا بھی فراہم کیا جا رہا ہے ۔ اس کے علاوہ متاثرہ آبادیوں سے کوڑے کے ڈھیروں کا خاتمہ بھی کرایا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک ریلیف کا سلسلہ ہرگز نہیں رکنا چاہیے ۔