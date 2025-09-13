بیت بازی کے مقابلہ میں طالب علم عبداللہ اول
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کروائے جانے والے بیت بازی کے مقابلہ جات میں گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول سمن آباد کے طالب علم نے میدان مار لیا۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے عشرہ رحمت اللعالمین کے حوالے سے منعقد کروائے گئے ادبی مقابلہ جات میں گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول سمن آباد مدنی چوک کے طالب علم عبداللہ نے بیت بازی کے مقابلوں میں ضلع میں پہلی اور کلام نعت میں ضلع میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ جبکہ دہم کلاس کے بیت بازی کے مقابلوں میں طالب علم عبداللہ نے ڈویژن بھر کے چاروں اضلاع میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبداللہ نے اپنی کامیابی کا سہرا پرنسپل سکول ہذا عامر شہزاد اور ٹیچر آمنہ کہ سر پہنایا۔ جن کی کاوشوں سے طالب علم کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچا۔