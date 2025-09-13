ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف مؤثر کارروائی،پرانی دشمنیوں کے خاتمہ کی حکمت عملی تیار
فیصل آباد (عبدالباسط سے )فیصل آباد پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی اور پرانی دشمنیوں کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کر لی ہے ۔
اس اقدام کا مقصد نہ صرف قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے بلکہ بڑھتے ہوئے جرائم، قتل و غارت اور ڈکیتی و راہزنی کی وارداتوں پر بھی قابو پانا ہے ۔سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر شہر کو ناجائز اور غیر قانونی اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے مؤثر اقدامات شروع کر دئیے گئے ہیں۔ پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز تیز کر دئیے ہیں اور اس دوران ملنے والا ناجائز اسلحہ قبضے میں لے کر سرکاری مال خانے میں جمع کرایا جا رہا ہے تاکہ اسے جرائم میں استعمال ہونے سے روکا جا سکے ۔پولیس حکام کا کہنا ہے اس حکمت عملی کے ذریعے پرانی اور سنگین دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اچھی شہرت رکھنے والے افراد اور کمیونٹی نمائندوں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں جو فریقین کے درمیان صلح صفائی کروا کر دشمنیوں کو دوستیوں میں بدلنے میں معاون ثابت ہوں گی۔سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر نے واضح کیا ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے نہ صرف پولیس کی خصوصی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں بلکہ خفیہ فہرستیں بھی تیار کی جا رہی ہیں جن کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔