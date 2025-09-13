صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف مؤثر کارروائی،پرانی دشمنیوں کے خاتمہ کی حکمت عملی تیار

  • فیصل آباد
ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف مؤثر کارروائی،پرانی دشمنیوں کے خاتمہ کی حکمت عملی تیار

فیصل آباد (عبدالباسط سے )فیصل آباد پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی اور پرانی دشمنیوں کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کر لی ہے ۔

اس اقدام کا مقصد نہ صرف قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے بلکہ بڑھتے ہوئے جرائم، قتل و غارت اور ڈکیتی و راہزنی کی وارداتوں پر بھی قابو پانا ہے ۔سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر شہر کو ناجائز اور غیر قانونی اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے مؤثر اقدامات شروع کر دئیے گئے ہیں۔ پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز تیز کر دئیے ہیں اور اس دوران ملنے والا ناجائز اسلحہ قبضے میں لے کر سرکاری مال خانے میں جمع کرایا جا رہا ہے تاکہ اسے جرائم میں استعمال ہونے سے روکا جا سکے ۔پولیس حکام کا کہنا ہے اس حکمت عملی کے ذریعے پرانی اور سنگین دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اچھی شہرت رکھنے والے افراد اور کمیونٹی نمائندوں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں جو فریقین کے درمیان صلح صفائی کروا کر دشمنیوں کو دوستیوں میں بدلنے میں معاون ثابت ہوں گی۔سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر نے واضح کیا ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے نہ صرف پولیس کی خصوصی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں بلکہ خفیہ فہرستیں بھی تیار کی جا رہی ہیں جن کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا

آن لائن وومن پو لیس سٹیشن 2700شکایات کا اندارج

مارگلہ ہلز پر تمام ہائیکنگ ٹریلز کو کھول دیا گیا

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی 210لیٹر ملاوٹی دودھ تلف

کمپٹیشن کمیشن نے روٹ 2ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دیدی

ہمشیرہ کے گھر پر قبضہ کی کوشش،جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والا شخص گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن