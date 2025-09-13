سوئی ناردرن میں کروڑوں کی مبینہ خورد برد کا انکشاف
فیصل آباد (بلال احمد سے ) سوئی نادرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کے فیصل آباد ری ہیبلی ٹیشن سیکشن میں سکریپ سامان کی کروڑوں روپے مالیت کی خوردبرد کا انکشاف، ادارے کے اندر بڑے پیمانے پر مبینہ کرپشن سکینڈل سامنے آگیا۔
آڈٹ برائے مالی سال 2023-24 میں ہوشربا انکشاف ہوا کہ محکمہ سوئی گیس فیصل آباد کے ری ہیبلی ٹیشن سیکشن نے سکریپ سامان میں 2 کروڑ 87 لاکھ 62 ہزار روپے کی مبینہ مالی بے ضابطگیاں کی ہیں، جس نے کمپنی کے اندرونی نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دئیے ہیں۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ پرانے اور تبدیل شدہ میٹروں اور دیگر سکریپ سامان کی مفاہمت کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، جس سے مرمت، ری سائیکلنگ یا تلفی کے عمل پر شکوک پیدا ہوگئے ۔ آڈٹ حکام کے مطابق ادارے کا انٹرنل کنٹرول اس قدر کمزور ہے کہ پرانے اور ٹیمپر شدہ میٹرز، بیٹریاں اور دیگر آلات تک درست طور پر درج نہیں کیے گئے ۔ایک کیس میں دوران سال 23 بیٹریاں خریدی گئیں لیکن سکریپ فہرست میں صرف 8 درج ہوئیں جبکہ نئی بیٹریوں کا اسٹاک صفر نکلا۔ مذکورہ بے ضابطگیاں فیصل آباد ری ہیبلی ٹیشن سیکشن میں کروڑوں روپے کے نقصان کی شکل میں سامنے آئیں، جس پر ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری شروع کر رکھی ہے ۔اکتوبر 2024 میں معاملہ انتظامیہ کے نوٹس میں آیا، ڈی اے سی اجلاس میں مینجمنٹ نے صرف یہی مؤقف اپنایا کہ سکریپ گیس میٹروں کے لئے منظور شدہ طریقہ کار پر عمل ہو رہا ہے اور فیصل آباد میں سامنے آنے والی خوردبرد پر انکوائری جاری ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں سکریپ سامان کی خوردبرد کمپنی کے اندر پھیلے بدعنوانی کے کلچر کو بے نقاب کرتی ہے ۔ اگر فوری اور شفاف اقدامات نہ کیے گئے تو یہ سکینڈل ادارے کی ساکھ کے ساتھ ساتھ عوامی اعتماد کیلئے بھی شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ۔