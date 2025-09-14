صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پینسرہ :پاور لوم فیکٹری مالکان کیخلاف پٹیشن دائر، 74 فیکٹریوں کو نوٹس جاری

  • فیصل آباد
پینسرہ(نمائندہ دنیا) ضلعی انتظامیہ کے حکم پر عملدرآمد نہ کرنے اور گز نوٹیفکیشن کے مطابق چالیس ہزار ماہانہ تنخواہ اور آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ٹائم نہ دینے پر پاور لوم فیکٹری مالکان کیخلاف رِٹ پٹیشن دائر کر دی گئی۔

 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج/پرائزیڈنگ آفیسر پنجاب لیبر کورٹ نمبر 4 نے لیبر آفیسر کے ذریعے سدھار کی 74 فیکٹریوں کو نوٹس جاری کر دیے ۔ لیبر آفیسر کی جانب سے فیکٹری مالکان کو نوٹس کے ذریعے تاکید کی گئی ہے کہ وہ غیر قانونی فیکٹریوں کی تالہ بندی پر بائیس روز کا معاوضہ ادا کریں۔

 

