چنیوٹ ، ٹو بہ میں بھی سروائیکل کینسر کیخلاف ویکسینیشن مہم کل شروع
چنیوٹ،ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) چنیوٹ ،ٹو بہ ٹیک سنگھمیں بھی انسانی پیپیلوما وائرس (HPV) سروائیکل کینسر کے خلاف ویکسینیشن مہم کا کل 15 ستمبر سے آغاز، 27ستمبر تک جاری رہے گی۔۔۔
مہم کا مقصد 9 سے 14 سال کی کم عمر بچیوں کو مہلک بیماری سروائیکل کینسر سے محفوظ بنانا ہے ، انہیں حفاظتی ویکسین لگائی جائیگی ۔ مہم کے تحت ضلع چنیوٹ میں 99ہزار44 بچیوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲگوندل کی زیر نگرانی محکمہ صحت، محکمہ تعلیم اور ضلعی انتظامیہ کی مہم بھرپور طریقے سے جاری رہے گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ضلعی محکمہ صحت اور انتظامیہ نے انتظامات مکمل کر لئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فیضان ارشد کو مہم کا فوکل پرسن نامزد کیا گیا ہے جو ویکسینیشن سنٹرز، اسٹاک مینجمنٹ اور مانیٹرنگ کی نگرانی کریں گے ۔