فیصل آباد چیمبر کا بھوانہ کے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے تحصیل بھوانہ کے موضع سلیمان، موضع واڑہ، ٹھٹہ محمد شاہ، رضا نگر اور دیگر علاقوں میں۔۔۔
تقریباً 400سیلاب متاثرین میں خشک راشن، خواتین و مردوں کیلئے کپڑے اور مویشیوں کیلئے ونڈہ کے تھیلے تقسیم کئے گئے ۔فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد میں ایگزیکٹو ممبر وحید خالق رامے ، شیخ عامر نثار، حاجی عابد، ریحان اشفاق، مہر شاہد اور سید ساجد شاہ شامل تھے ۔ وفد نے اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ سعدیہ جمال، تحصیلدار بھوانہ احمد شبریز اور ان کی ٹیم کے ہمراہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سامان تقسیم کیا۔