  • فیصل آباد
ٹو بہ :ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو، ڈی پی او عبادت نثار اور اے ڈی سی ریونیو سید جمیل حیدر شاہ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی بند پر دباؤ کم کرنے کیلئے ڈالے گئے شگاف کی بندش کے کام کا معائنہ کیا۔۔۔

ریلیف کیمپوں میں متاثرین کو طبی سہولتیں، آگاہی اور خشک راشن فراہم کیا جا رہا ہے ، جبکہ محکمہ لائیو اسٹاک اور زراعت کی ٹیمیں کسانوں کو سبز چارہ، سائیلج، ونڈا اور توری مہیا کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق متاثرین کو ہر ممکن سہولت دی جا رہی ہے ، کوئی خاندان ریلیف سے محروم نہیں رہے گا اور بحالی کے عمل میں تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔

 

