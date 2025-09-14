صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر :فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، اشیاء تلف

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے چناب نگر میں صحت اور ملاوٹی خوراک کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔

 ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں 49 دودھ بردار گاڑیوں سمیت 120 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ فوڈ پوائنٹس، ملک شاپس، میٹ شاپس اور کریانہ سٹورز کو قوانین کی خلاف ورزیوں پر 74 ہزار روپے کے جرمانے عائد کئے گئے ،فوڈ پوائنٹس پر صفائی اور سٹوریج کے ناقص انتظامات پائے گئے ۔ ملک شاپس سے برآمد ملاوٹی دودھ موقع پر ضائع کرا دیا جبکہ کریانہ سٹورز سے کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد کر کے تلف کر ادی گئیں۔

 

