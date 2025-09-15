صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری اہلکاروں کیساتھ مزاحمت ، کام سے روک دیا گیا

  • فیصل آباد
سرکاری اہلکاروں کیساتھ مزاحمت ، کام سے روک دیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سرکاری اہلکاروں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے انہیں سرکاری امور کی انجام دہی سے روک دیا گیا۔

تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کے علاقے قصبہ تاندلیانوالہ میں سرکاری اہلکار محکمانہ امور کی انجام دہی میں مصروف تھے کہ اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر ان کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے نہ صرف انہیں سرکاری امور کی انجام دہی سے روک دیا۔ بلکہ سرکاری ریکارڈ والی فائلز اور دیگر سامان بھی چوری کر لیا گیا۔ جس پر پولیس نے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

گریٹر کراچی ریجنل پلان ترقی کی کلیدی ،آصف صدیقی

کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن،روٹ پرمٹس کاآن لائن اجرا

ایچ پی وی سے بچاؤ کی ویکسین ناگزیر، وزیر صحت

مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،سیف الدین ایڈووکیٹ

میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز میں 350روپے کااضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس