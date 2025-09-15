سرکاری اہلکاروں کیساتھ مزاحمت ، کام سے روک دیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سرکاری اہلکاروں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے انہیں سرکاری امور کی انجام دہی سے روک دیا گیا۔
تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کے علاقے قصبہ تاندلیانوالہ میں سرکاری اہلکار محکمانہ امور کی انجام دہی میں مصروف تھے کہ اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر ان کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے نہ صرف انہیں سرکاری امور کی انجام دہی سے روک دیا۔ بلکہ سرکاری ریکارڈ والی فائلز اور دیگر سامان بھی چوری کر لیا گیا۔ جس پر پولیس نے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔