کامسٹیک اور جی سی یو کا سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے آ پریشن
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)اسلامی تعاون تنظیم (OIC) کے ذیلی ادارے کامسٹیک اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے مشترکہ ریلیف آپریشن کیا۔جی سی یونیورسٹی کا امدادی قافلہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کی قیادت میں سیلاب زدہ علاقوں روانہ ہوا۔۔۔
جبکہ کامسٹیک ٹیم کی قیادت کوآرڈینیٹر و فوکل پرسن محمد مرتضیٰ نور نے کی۔امدادی قافلے میں راشن بیگز، خوراک، پینے کے صاف پانی کی بوتلیں، ادویات، طبی سامان، ماہر ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل اسٹاف اور رضاکار شامل تھے جو متاثرین کی فوری بحالی اور بنیادی ضروریات کو یقینی بنا رہے تھے ۔ وائس چانسلر نے کہا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قومی یکجہتی اور اجتماعی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انکے مطابق جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ضلعی انتظامیہ اور فلاحی تنظیموں کیساتھ مل کر متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ۔