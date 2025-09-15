صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیمبر آف کامرس کی طرف سے سیلاب متاثرین میں امداد تقسیم

  • فیصل آباد
چیمبر آف کامرس کی طرف سے سیلاب متاثرین میں امداد تقسیم

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے بھوانہ کے مختلف علاقوں میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔

وفد نے موضع سلیمان، موضع واڑہ، ٹھٹہ محمد شاہ، رضا نگر اور دیگر مقامات پر تقریباً 400 متاثرہ افراد میں خشک راشن، خواتین و مردوں کے لیے ملبوسات اور مویشیوں کے لیے ونڈے کے تھیلے تقسیم کیے ۔اس موقع پر وحید خالق رامے ، شیخ عامر نثار، حاجی عابد، ریحان اشفاق، مہر شاہد اور سید ساجد شاہ نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل سے مشاورت کے بعد اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ سعدیہ جمال، تحصیلدار احمد شبریز اور ان کی ٹیم کے ہمراہ سامان تقسیم کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیوریج و دیگر منصوبوں کیلئے 134 ارب کے فنڈ منظور

طلبہ کو لیپ ٹاپ جلد تقسیم، پروگرام کیلئے 5 ارب 50 کروڑ جاری

سیلاب متاثرہ پیف سکولز کیلئے 50 کروڑ منظور

پھاٹک حادثہ،ملازمین کی سزاؤں پرنظرثانی درخواست خارج

پنجاب پولیس کی کچے میں بڑی کامیابی، مغوی بحفاظت بازیاب

مختلف مقامات سے دوخواتین سمیت 5 افراد کی لاشیں برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس