چیمبر آف کامرس کی طرف سے سیلاب متاثرین میں امداد تقسیم
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے بھوانہ کے مختلف علاقوں میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔
وفد نے موضع سلیمان، موضع واڑہ، ٹھٹہ محمد شاہ، رضا نگر اور دیگر مقامات پر تقریباً 400 متاثرہ افراد میں خشک راشن، خواتین و مردوں کے لیے ملبوسات اور مویشیوں کے لیے ونڈے کے تھیلے تقسیم کیے ۔اس موقع پر وحید خالق رامے ، شیخ عامر نثار، حاجی عابد، ریحان اشفاق، مہر شاہد اور سید ساجد شاہ نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل سے مشاورت کے بعد اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ سعدیہ جمال، تحصیلدار احمد شبریز اور ان کی ٹیم کے ہمراہ سامان تقسیم کیا۔