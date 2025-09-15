صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل کو روکنے کیلئے ا مت مسلمہ کر دار ادا کرے :عرفان منان

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما اور این اے 101 سے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان نے کہاہے کہ اسرائیل کی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کرنے والوں کاراستہ روکنے کے لیے۔۔۔

 ا مت مسلمہ کو متحداور انسانی حقوق کے عالمی علمبرداروں کرداراداکرناچاہئے اپنا دائرہ وسیع کرتا جا رہا ہے اب۔انہوں نے کہا کہ غزہ اور دیگر ممالک پر اسرائیلی حملے بڑی طاقتوں کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، غزہ پر مظالم کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔اسلام اورانسانیت کی دشمن طاقتوں نے اربوں ڈالر کا اسلحہ اس قتل عام کے لیے اسرائیل کو فراہم کیاہے ۔انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی پشت پناہی کون کر رہا ہے ، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے پیچھے برطانوی اور امریکی قوتیں ہیں۔ مسلم امہ کو اپنے گریبان میں جھانکنا اوراسے جاگنا پڑے گا، انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کو پاکستان کے مثبت کردار پر غور کرنا چاہیے ۔

 

