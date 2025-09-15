سماجی شخصیات عبدالروف گجر چودھری عبد الودود کا امدادی کیمپ کا دورہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سماجی شخصیات ماسٹر عبدالروف گجر نقشبندی، چودھری عبد الودود اور میاں عاطف سعید نے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے شہباز چوک میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم امدادی کیمپ کا دورہ کیا۔
اس موقع پر سماجی رہنماؤں نے الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ادارے نے ہمیشہ بلا تفریق خدمتِ انسانیت کا فریضہ سرانجام دیا ہے اور ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے نہ صرف قدرتی آفات بلکہ تعلیم، صحت اور دیگر فلاحی شعبوں میں بھی شاندار خدمات پیش کی ہیں جو لائقِ تحسین ہیں۔