شہری کا لائسنسی اسلحہ، نقدی اور دیگر سامان چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شہری کا لائسنسی اسلحہ، نقدی اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے اقبال ٹاؤن کے رہائشی ظفر اقبال نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان کی جانب سے مبینہ طور پر اس کا لائسنسی اسلحہ، نقدی اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
