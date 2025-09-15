صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ختم نبوت کانفرنس کی کامیابی پر علماء ،شرکاء کا شکریہ

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے رہنماؤں نے ختم نبوت کانفرنس کی کامیابی پر علماء، قراء، مذہبی قائدین اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔

رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عاشقان مصطفی ﷺ کی بھرپور شرکت نے واضح پیغام دیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اور قانون ناموس رسالت ﷺ کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہداء ختم نبوت کی قربانیاں مشعلِ راہ ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی عزت و حرمت پر جان قربان کرنے والوں کا نام ہمیشہ تابندہ رہے گا۔علماء نے مزید کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دفاع کا فریضہ بھی ناگزیر ہے ۔ قادیانی فتنہ کے خلاف جدوجہد ہر محاذ پر جاری رہے گی جبکہ عالمی سطح پر شعور بیداری کی مہم مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے ۔

 

