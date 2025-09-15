بھارت ، اسرائیل گٹھ جوڑ ایٹمی اثاثوں کیخلاف ہے :علما
چناب نگر (نامہ نگار )انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ اور مجلس احرار اسلام نے عشرہ ختم نبوت شایانِ شان طریقے سے منانے پر تمام مکاتبِ فکر کے رہنماؤں اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔
مشترکہ بیان میں امیر احرار اسلام سید محمد کفیل بخاری، نائب امراء قاری شبیر احمد عثمانی و حاجی عبداللطیف خالد چیمہ اور سیکرٹری جنرل مولانا محمد مغیرہ نے کہا کہ عشرہ کے دوران اجتماعات اور تقریبات نے عوام میں جوش و جذبہ پیدا کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی گٹھ جوڑ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں اور اسلامی دفعات کو نشانہ بنا رہا ہے ، تاہم بہادر افواج کی موجودگی میں قوم کو کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ رہنماؤں نے پرنٹ میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا کہ یوم ختم نبوت اور عشرہ ختم نبوت کے موقع پر خصوصی ایڈیشنز اور مضامین شائع کرکے عقیدہ ختم نبوت سے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔رہنماؤں کے مطابق ستمبر کے پورے مہینے اجتماعات اور کانفرنسوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔