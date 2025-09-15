بھوآنہ:سیلابی پانی اترنے پر بیماریاں،میڈیکل کیمپس قائم
بھوآنہ (نمائندہ دنیا)بھوآنہ میں سیلابی پانی اترنے کے بعد نشیبی علاقوں میں کھڑے پانی سے وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں۔۔۔
جس کے باعث شہری ہیضہ، جلدی امراض، الرجی اور بخار سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔اس صورتحال کے پیش نظر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان نے متاثرہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس قائم کیے ہیں۔ محمدی شریف اور موضع نوشہرہ میں مریضوں کا مفت معائنہ اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔عامر شہزاد ناصر کے مطابق صرف دو دن میں 20 ہزار مریضوں کی اسکریننگ کی گئی، جبکہ ملتان سمیت مختلف علاقوں میں بھی متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں۔ ان کیمپس میں ماہر ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز مریضوں کا معائنہ اور علاج کر رہے ہیں۔عامر شہزاد ناصر نے کہا کہ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے سیلاب متاثرہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور خدمتِ انسانیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔