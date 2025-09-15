صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آل پنجاب بیسٹ آف ننجا بانڈو چیمپئن شپ پیرمحل اول

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا)آل پنجاب \"بیسٹ آف ننجا بانڈو کراٹے چیمپئن شپ\" میں پیرمحل نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ڈسٹرکٹ جمنازیم اوکاڑہ میں منعقدہ اس چیمپئن شپ میں پنجاب بھر سے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔

مہمانِ خصوصی محمود احمد (سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی اوکاڑہ و صدر بانڈو کراٹے اوکاڑہ) تھے جنہوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے ۔ ایونٹ گرینڈ ماسٹر عبدالستار نیازی (صدر پاکستان بانڈو فیڈریشن) کی سرپرستی میں جبکہ رانا محمد اشرف (چیف کوچ، بلیک بیلٹ سیون ڈان) کی نگرانی میں منعقد ہوا۔پیرمحل کے کھلاڑیوں نے 9 گولڈ میڈلز حاصل کر کے پہلی جبکہ اوکاڑہ ڈویژن نے 6 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ چیف آرگنائزر علی اسد اور مزمل ممتاز تھے ۔ سنٹر ریفری میاں سعید آکاش، کارنر ججز ابرار مصطفائی، نوید آفتاب اور عدنان حنیف جبکہ چیف جیوری محمد نوید شہزاد اور محمد امین نے فرائض انجام دئیے ۔جونیئر کیٹیگری میں عرفان بلوچ، طحہ اوکاڑہ، نبراس اوکاڑہ، ریحان مخدوم (پیرمحل) اور ندیم (پیرمحل) نے پہلی پوزیشنز حاصل کیں۔ سینئر کیٹیگری میں معز رضا (پیرمحل)، احمد عمر (پیرمحل) اور آریان (پیرمحل) فاتح قرار پائے ۔ گرلز مقابلوں میں عذا نور (پیرمحل) اور ابیحہ بتول (پیرمحل) نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔

 

