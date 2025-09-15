صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی رہنما حلقہ پی پی 104 چودھری مستقیم کا مختلف علاقوں کا دورہ

  • فیصل آباد
سمندری (نامہ نگار)پی ٹی آئی رہنما حلقہ پی پی 104 چوہدری مستقیم مہار نے مختلف چکوک کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے فوت ہونے والے افراد کے لواحقین سے اظہارِ تعزیت کیا اور مرحومین کے ایصالِ ثواب کے لیے دعا کی۔

اس موقع پر مقامی معززین نے کہا کہ چوہدری مستقیم مہار ایک طویل عرصے سے عوامی خدمت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے سیاسی کارکنوں، ہمدردوں اور دھڑے کے افراد کو تنہا نہیں چھوڑا۔ حلقہ پی پی 104 کے عوام انہیں اپنی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔مزید برآں، چودھری مستقیم مہار نے اپنے دفتر مہار ہاؤس میں بھی معززین سے ملاقاتیں کیں اور سیاست و حلقے کے مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی۔

 

