عوام مطمئن ، پی ٹی آئی کی سیاست نہیں چل سکے گی :سردار خلیل
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) مینارٹیز ونگ پنجاب کے صدر سینیٹر سردار خلیل طاہر سندھو نے وزیراعظم کے مشیر اور مسلم لیگ (ن) پنجاب کے صدر رانا ثنا اللہ خاں کو واضح اکثریت سے سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ رانا ثنا اللہ سیاسی بصیرت رکھنے والے رہنما ہیں اور ملکی و قومی معاملات میں ان کا کردار نہایت اہم ہے ۔ میاں نواز شریف نے انہیں سینیٹر منتخب کروا کر بہترین فیصلہ کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے ضمنی انتخابات ملتوی ہوئے ہیں، تاہم جب بھی یہ ہوں گے ، مسلم لیگ (ن) کے نامزد امیدوار واضح اکثریت سے کامیاب ہوں گے ۔ اپنے پیغام میں انہوں نے اقلیتی برادری سے ووٹ کی درخواست بھی کی اور اعلان کیا کہ دوبارہ شیڈول آنے کے بعد وہ خود امیدواروں کے ہمراہ انتخابی مہم میں شریک ہوں گے ۔انہوں نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی سے عوام مطمئن ہیں، اب پی ٹی آئی کی سیاست نہیں چل سکے گی۔