بلوچنی : اقدام قتل کا اشتہاری ملزم لقمان گرفتار

  • فیصل آباد
بلوچنی : اقدام قتل کا اشتہاری ملزم لقمان گرفتار

بلوچنی (نمائندہ دنیا)تھانہ صدر جڑانوالہ کے کرائم فائٹر اے ایس آئی ملک راشد حمید نے اقدام قتل کے اشتہاری ملزم لقمان کو گرفتار کرلیا۔ملزم نے چند ماہ قبل معمولی تلخ کلامی پر اکبر نامی شخص کو فائرنگ سے زخمی کیا تھا اور فرار ہوگیا تھا۔

 دو روز قبل بھی اے ایس آئی ملک راشد نے ڈاکو عرفان مسیح کو واردات کے دوران گرفتار کیا تھا۔واضح رہے کہ ملک راشد حمید نے اپنی تعیناتی کے دوران متعدد بدنام زمانہ منشیات فروشوں، چوروں اور ڈکیتوں کو گرفتار کرکے علاقے میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی کی ہے ۔ ان کی کارروائیوں پر عوامی و سماجی حلقوں سمیت افسران بالا نے خراجِ تحسین پیش کیا ہے ۔

 

