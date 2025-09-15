ٹوبہ:ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کو اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)عوامی حلقوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر (ڈی ایچ کیو) ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ کو فوری طور پر 400 بیڈز تک اپ گریڈ کیا جائے اور ساتھ ہی میڈیکل کالج کے قیام کو یقینی بنایا جائے ۔
ذرائع کے مطابق اس وقت ہسپتال کی گنجائش صرف 250 بیڈز ہے ، جو روزانہ آنے والے ہزاروں مریضوں کے لیے انتہائی ناکافی ہے ۔ ایمرجنسی وارڈ میں مریض فرش پر لیٹنے پر مجبور ہیں، کئی کئی دن بیڈ کے انتظار میں رہتے ہیں اور بیشتر کو علاج کے بغیر مایوس لوٹنا پڑتا ہے ۔ غریب عوام پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں جہاں اخراجات ان کی استطاعت سے باہر ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری نے پہلے ہی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے ، ایسے میں علاج جیسی بنیادی سہولت کی محرومی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے ۔ کئی کیسز ایسے بھی سامنے آئے ہیں جہاں بروقت علاج نہ ملنے کے باعث مریض جان کی بازی ہار گئے ۔ٹوبہ جیسے بڑے اور زرعی حوالے سے اہم ضلع کے لوگ اگر علاج کے لیے فیصل آباد، لاہور یا ملتان جانے پر مجبور ہوں تو یہ حکومت کی ناکامی ہے ۔ ہسپتال میں جدید مشینری اور ماہر ڈاکٹروں کی کمی کے باعث اکثر مریض راستے ہی میں دم توڑ جاتے ہیں۔علاوہ ازیں مقامی نوجوان طلبہ و طالبات کے لیے میڈیکل تعلیم کا کوئی ادارہ نہ ہونا ایک بڑی محرومی ہے ۔ میڈیکل کالج نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ دوسرے شہروں کے مہنگے ہاسٹلز اور رہائش پر انحصار کرتے ہیں جبکہ کئی ذہین طلبہ مالی مسائل کے باعث میڈیکل تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہیں۔شہریوں نے کہا کہ ان کا بنیادی حق ہے کہ علاج اور تعلیم جیسی سہولتیں انہیں اپنے ہی ضلع میں میسر ہوں۔ انہوں نے حکومت پنجاب اور محکمہ صحت سے اپیل کی کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کو 400 بیڈز تک اپ گریڈ کیا جائے ۔