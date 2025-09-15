گوجرہ : بازار قائداعظم روڈ ریڑھی ،رکشہ بازار میں تبدیل
گوجرہ (نمائندہ دُنیا)گوجرہ شہر کا مین بازار قائداعظم روڈ ریڑھی اور رکشہ بازار میں تبدیل ہوگیا، میونسپل کمیٹی اور ٹریفک پولیس بے بس ہو کر رہ گئی۔
فروٹ فروشوں نے سڑک کے درمیان ریڑھیاں کھڑی کرکے راستہ بند کر رکھا ہے جبکہ رکشہ ڈرائیوروں نے بھی قبضہ جما رکھا ہے ، جس سے شہریوں کا گزرنا محال ہوگیا ہے ۔نیشنل بینک، ڈاکخانہ روڈ، ریلوے پھاٹک روڈ اور دیگر بازاروں میں بھی یہی صورتحال ہے جہاں ریڑھی بان اور رکشہ مالکان نے راستے بند کر رکھے ہیں۔ مرد و خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ عوامی حلقوں نے فوری اصلاحِ احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔