میثاق سنٹر چناب نگر میں اقلیتی برادری کے مسائل کا حل

  • فیصل آباد
میثاق سنٹر چناب نگر میں اقلیتی برادری کے مسائل کا حل

چناب نگر (نامہ نگار )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ میثاق سنٹر چناب نگر میں اقلیتی برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے ۔

یہاں خدمت مرکز کی 15 پولیس سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔گزشتہ ایک ماہ کے دوران دو ہزار سے زائد افراد نے سہولیات حاصل کیں، ایک ہزار سے زائد لرنر پرمٹ و رینیو اور 889 ریگولر ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوئے ۔ مزید برآں 24 پولیس ویری فیکیشن، 91 پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اور 33 کرایہ داری اندراج سمیت دیگر خدمات فراہم کی گئیں۔انتظامیہ کے مطابق میثاق سنٹر اقلیتوں کے تحفظ اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا ہے ، جہاں ہر شہری کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔

 

