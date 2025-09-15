ٹوبہ:واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں مقیم ممتاز سماجی شخصیت ڈاکٹر مقصود احمد اور ان کی اہلیہ سعدیہ اختر کی جانب سے نواحی چک نمبر 336 گ ب کی اضافی آبادی کے قریب۔۔۔
اپنے ڈیرہ پر رفاح عامہ کے تحت تعمیر ہونے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح معروف روحانی شخصیت چودھری محمد اقبال توحیدی نے کیا۔تقریب میں مرکزی انجمن تاجران کے صدر میاں ظفر رشید، سابق ممبر اوورسیز کمیشن میاں شوکت علی، حاجی محمد امین شاد، میاں عاطف سعید سمیت مختلف سیاسی و سماجی شخصیات اور سلسلہ توحیدیہ کے پیر بھائیوں نے شرکت کی۔ انجینئر عبدالمنان نے فلٹریشن پلانٹ کے تکنیکی پہلوؤں اور عوامی فوائد پر تفصیلی بریفنگ دی۔