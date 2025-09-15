کمالیہ:واپڈا ملازمین سے گالی گلوچ کرنیوالوں کیخلاف مقدمہ
کمالیہ(نمائندہ دنیا )واپڈا ملازمین کو گالی گلوچ کرنے اور حملہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج ۔ ایس ڈی او واپڈا فیصل نصیر نے تھانہ سٹی پولیس کو بتایا کہ ٹوٹا بازار میں ۔۔۔
چار ماہ کا بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر میٹر اتارنے کے لئے جانے والے واپڈا اہلکاروں کو رانا عباد نامی شخص نے اپنے دیگر 2 نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ گالی گلوچ کرنا شروع کردیا جبکہ بعد ازاں اہلکاروں پر حملہ کرتے ہوئے گریبان سے پکڑ کر زدوکوب کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔