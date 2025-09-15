صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایجوکیشن رائٹس کمیشن کا ٹیچر ڈے شایان شان منانے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دُنیا )ایجوکیشن رائٹس کمیشن نے حسبِ روایت 5 اکتوبر اساتذہ کا عالمی دن شایانِ شان طریقے سے منانے کا اعلان کیا ہے اور مقربِ الٰہی سٹار ٹیچر ایوارڈ کے لیے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔

 فیصل آباد ڈویژن کی چھ تحصیلوں (فیصل آباد صدر، جڑانوالہ، سمندری، تاندلیانوالہ اور جھمرہ) سے ایک مرد اور ایک خاتون استاد کو نتائج کی بنیاد پر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے گا۔کمیٹی کے مطابق وہ اساتذہ جن کے مضامین میں 9ویں، 10ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 2025ء میں سو فیصد نتائج آئے ہیں، وہ اپنے کوائف ہیڈ ماسٹر کے دستخط اور سکول اسٹیمپ کے ساتھ ارسال کریں۔ ایک سے زائد درخواست موصول ہونے پر فیصلہ قرعہ اندازی سے کیا جائے گا۔ اساتذہ کو تعریفی اسنااد اور نقد انعام دیا جائے گا۔

 

