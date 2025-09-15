صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:سول ڈیفنس اہلکاروں کا سیلاب زدگان کیساتھ سیشن

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن محفوظ پنجاب کے تحت اور اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی ہدایت پر سول ڈیفنس کے اہلکاروں نے خیموں میں مقیم سیلاب زدگان کے ساتھ بریفنگ سیشن کا انعقاد کیا۔

اہلکاروں نے متاثرہ خاندانوں کو موسمی تبدیلی کے ممکنہ اثرات اور ان سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا۔ بتایا گیا کہ بارش اور نمی کی زیادتی سے بیماریوں میں اضافہ ہوسکتا ہے ، اس لیے متاثرین کو حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے خیموں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے ۔بریفنگ کے دوران مچھر سے بچاؤ کے مؤثر طریقے بیان کیے گئے اور مچھر دانی کے درست استعمال کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اہلکاروں نے کہا کہ مچھر دانی ڈینگی، ملیریا اور دیگر متعدی امراض سے بچاؤ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے ۔متاثرہ خاندانوں نے سول ڈیفنس کی اس آگاہی مہم کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات نہ صرف بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں بلکہ مشکل حالات میں حوصلے اور امید کا باعث بھی بنتے ہیں۔

 

