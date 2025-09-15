اشیائے خورونوش کے معیار کو یقینی بنانے کیلئے 85 انسپکشنز
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے اشیائے خورونوش کے معیار کو یقینی بنانے کے لئے 85 انسپکشنز کیں۔
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق متعدد فوڈ بزنسز کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے جبکہ قوانین کی خلاف ورزی پر 54 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔انسپکشن کے دوران ایک لیٹر ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس، ایک کلو زائد المیعاد اشیاء اور 20 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کیا گیا۔ دودھ بردار گاڑیوں اور ملک شاپس سے سیمپل لیکٹوسکین مشین کے ذریعے چیک کیے گئے ۔فوڈ پوائنٹس پر صفائی کے ناقص انتظامات اور ورکرز کے میڈیکل سرٹیفکیٹس کی عدم موجودگی بھی سامنے آئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ شہری اشیائے خورونوش خریدتے وقت لیبل پر درج ہدایات ضرور پڑھیں اور کسی بھی شکایت پر ہیلپ لائن 1223 پر اطلاع دیں۔